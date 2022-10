È ripresa la stagione del padel di qualità al Fuerte Club

TERAMO - Dopo la trasferta in Spagna a Marbella che ha visto 40 atleti del club sfidare delle coppie spagnole in due tornei nei circoli più belli della città andalusa, martedì 18 ottobre si è tenuta la clinic con Marcelo Capitani, nº 1 italiano e neo vincitore della Serie A . Oltre 30 i partecipanti che hanno potuto imparare tecniche e segreti di questo sport, durante le lezioni dell’italo-argentino.

La scuola padel

Ma per migliorare serve la costanza ed è per questo che continua anche il lavoro della scuola padel con i 2 allenatori argentini del Fuerte: Gabi (Gabriel Penza) e Max (Maximo Parisi), pronti ad allenare ogni giocatore del club. Questo evento è stato anche il primo organizzato in collaborazione con il nuovo partner del club: Michele Piergiovanni - Consulente Finanziario di Banca Mediolanum Teramo, con il quale sono alle porte numerosi eventi per la prossima stagione, partendo dalla Family Padel Cup, torneo che si terrà martedì 1 novembre e che prevede una grande affluenza. Un’intera giornata dedicata agli amatori del padel da passare con gli amici e, soprattutto, in famiglia.