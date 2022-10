Padel Mixto in Sardegna: trionfa l'inclusione nelle finali nazionali

Uno sport sempre più inclusivo. In questi ultimi anni, si sono moltiplicate le iniziative che hanno visto il padel come punto di riferimento dell'inclusione sociale. Uno sport in grado di coinvolgere trasversalmente tutte le fasce d'età, in particolar modo i diversamente abili. Proprio loro, atleti in carrozzina e atleti con protesi, sono stati i protagonisti delle Finali Nazionali Padel Mixto, organizzate lo scorso weekend dal MSP Sardegna, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, al Padel Club Santa Lucia di Cagliari con la partnership dell'ASD Sportinsiemeroma e ASD Eco Padel. In campo cinque coppie, di cui un atleta normodotato e un atleta con disabilità, provenienti da altrettante Regioni: i padroni di casa della Sardegna (Moreno Marchetti - Gianluca Pirisi) poi Lombardia (Giuseppe Galliano - Luca Facchetti), Campania (Roberto Punzo - Felice D'Aiello), Puglia (Piero Rosario Suma - Michele Giancaspro) e Veneto (Marco Maggiore - Damazo Petroni).