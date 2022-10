Colleferro Sport Village, nuovi campi da padel e il padbol

Cinque campi all’aperto di nuova generazione, tre campi indoor in un’eccellente struttura in legno lamellare e un campo da padel singolo per un totale di 9 campi , oltre a quello da padbol inaugurato di rcente, corsi individuali e di gruppo svolti da maestri federali, tornei FIT, campionati nazionali ed eventi sociali. Questo e molto altro offre il Colleferro Sport Village , uno dei più grandi centri sportivi dedicati al padel (situato a Colleferro, in provincia di Roma ) che è nato nell'ottobre 2020 da un’intuizione di Simone Coluzzi e Mauro Galli e in pochi anni è diventato un circolo di riferimento per il territorio.

Sport e socialità

“Visto il successo ottenuto nei primi 2 anni di attività - spiega il presidente Simone Coluzzi - quest’estate abbiamo deciso di ampliare la struttura per offrire ai nostri associati maggiori opportunità di allenamento e di divertimento, attraverso la realizzazione di cinque nuovi campi. E per rendere ancora più prestigioso il circolo, abbiamo stretto un accordo di partnership con il marchio Cupra (main sponsor del world padel tour, ndr), posizionandoci così tra i 60 circoli CUPRA su territorio nazionale, in cui si è svolta nel we 24-25/09 una tappa del Cupra Padel Tour 2022. Uno degli aspetti che maggiormente ci gratifica è lo spirito che contraddistingue il nostro circolo, dove attorno al gioco del padel si è creato un tessuto sociale vivo e stimolante".

'Racchette in classe'

Sport come strumento di socialità, dunque, ma senza dimenticare l’ambizione e infatti l’Ssd Colleferro Padel è una realtà che si propone di arrivare ai vertici del padel nazionale, formando giovani giocatori che andranno a rappresentare il cosiddetto 'vivaio' nelle competizioni a squadre. E per farlo si avvale di un team composto da cinque maestri federali, che offrono corsi a partire dai 7 anni di età. “La scorsa estate, per avvicinare i ragazzi delle scuole medie alla pratica del padel, abbiamo aderito al progetto 'Racchette in classe' - spiega il direttore del centro - che ha riscosso grande entusiasmo e partecipazione, pertanto contiamo di poterlo ripetere in futuro”. A completare il centro sportivo l’accogliente ristorante Olimpia Bistrot, aperto dal martedì alla domenica: una location raffinata, curata nei minimi dettagli, capace di offrire piatti della tradizione rivisitati dallo chef Claudio Scardella e composti da prodotti che arrivano esclusivamente dal territorio.