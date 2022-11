Mondiali a Dubai: è partita la sfida

Prosegue senza sosta l'attività della Federazione Internazionale Padel. Dopo la prima storica tappa in Egitto del Premier Padel, con la seconda affermazione consecutiva della coppia formata da Franco Stupaczuk e Pablo Lima, sono iniziati ieri a Dubai all'Aviation Club i Mondiali che terranno milioni di appassionati di tutto il mondo davanti alla televisione per tifare il proprio Paese. La XVI edizione, svolta in collaborazione con la UAEPA, la Federazione padel degli Emirati Arabi Uniti, vede coinvolte 17 Nazioni nel Maschile e 16 nel Femminile. Tutti alla caccia della Spagna Campione del Mondo in carica, in entrambe le categorie, con il titolo iridato conquistato un anno fa in Qatar.

Che montepremi

In campo i giocatori e le giocatrici più forti al mondo, che in quest'occasione indosseranno la casacca del proprio Paese per coronare il sogno sportivo di una vita: diventare Campione del Mondo. Novità assoluta per i Mondiali 2022 il montepremi in palio: 500.000 euro equamente divisi tra Categoria Maschile e Femminile, in base al piazzamento ottenuto dalle rispettive squadre.

Gli italiani

Il team Italia, guidato dai due Ct Miguel Sciorilli e Marcela Ferrari, è arrivato a Dubai carico di ambizioni, alla luce dei bellissimi risultati ottenuti dodici mesi fa con il quinto posto maschile e la storica medaglia di bronzo delle ragazze azzurre. La Nazionale femminile, testa di serie nel tabellone e rinforzata quest'anno dall'ex tennista ed ex numero 1 al mondo di doppio Roberta Vinci, è nel girone C con Messico, Portogallo e Olanda mentre i ragazzi italiani, in seconda fascia, sono stati estratti con la fortissima Argentina, il Belgio e l'Olanda. Dalla fase a gironi, le prime due classificate accederanno ai Quarti di finale, per proseguire il sogno mondiale con semifinale e finale, in programma quest'ultima sabato 5 novembre. Un sogno che coltiva anche la nostra Nazionale. L'Italia del padel è con voi.