Festa scudetto agli Assoluti Italiani

Sorprese e spettacolo per i Campionati Italiani Assoluti 2022 , che si sono svolti la scorsa settimana a Roma sui campi dell’Eschilo Sporting Village. Nella “gabbia” tutti i migliori giocatori e giocatrici del nostro Paese per conquistare l’agognato scudetto tricolore. Nelle oltre 100 coppie ai nastri di partenza, suddivise tra categoria maschile e femminile, tutti i reduci del recente Mondiale di Dubai anche se con umori differenti: le ragazze hanno bissato il terzo posto di Qatar 2021 mentre gli azzurri volevano dimenticare in fretta il deludente nono posto della rassegna iridata.

Assoluti Italiani: le donne

Parlavamo di sorprese perché il bello dello sport è insito nel suo DNA: non sempre i favoriti vincono e il fattore imprevedibilità è ciò che rende tutto lo sport magnifico e dal sapore speciale. Il padel non è da meno e infatti a Roma si sono laureati campioni d’Italia domenica scorsa le coppie che non partivano con il favore del pronostico. Nel femminile, Carolina Petrelli ed Emily Stellato, nazionali azzurre, si sono imposte per la loro prima volta come campionesse d’Italia, dopo un cammino che le ha viste trionfare in semifinale contro Carolina Orsi e Giorgia Marchetti per arrivare sul gradino più alto del podio con la bellissima vittoria in finale contro la coppia Chiara Pappacena e Giulia Sussarello, favorite alla vigilia dall’alto dei tre titoli consecutivi conquistati negli ultimi quattro anni. Sono state partite avvincenti, vinte entrambe al terzo set, segnale di un movimento femminile in continua crescita, come dimostrato dai risultati internazionali che le nostre ragazze stanno conquistando nel padel e certificato dai Mondiali come terza potenza al mondo.

Assoluti Italiani: gli uomini

Le sorprese non sono mancate neanche nella categoria maschile dove si è imposta la coppia formata da Marco Cassetta e Simone Cremona, dopo un cammino travolgente ed entusiasmante che li ha visti sconfiggere in semifinale i numeri 1 del tabellone Daniele Cattaneo e Riccardo Sinicropi e in finale la coppia n.2 Lorenzo Di Giovanni e l’italo-argentino German Tamame. Partiti come coppia n.4, Marco Cassetta e Simone Cremona possono dunque festeggiare uno scudetto che ripaga dei tanti sacrifici fatti in questi anni. Per Marco, classe 1999, è il primo trionfo, mentre per Simone è la terza affermazione consecutiva dopo i due successi ottenuti nel 2020 e 2021 con Marcelo Capitani.