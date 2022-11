Il Foligno Sport Center si rinnova con un centro polifunzionale

Parola al Manager

«Fsc Performance è la novità qui nel nostro circolo», spiega il general manager Fabio Marano. La maxi area si trova all'interno della struttura di via Lago di Fusaro «che accoglie le società sportive più importanti di Foligno nell’ambito di atletica, basket, triathlon e corsi di allenamento funzionale tenuti da Maurizio Turrioni, una vera e propria istituzione nel folignate per quanto riguarda l’allenamento specifico per la preparazione di Spartan Race e trail, oltre che unico istruttore in Umbria di Bcs (Body weight, Clabber clave, Slamball), un particolare format facente parte del programma funzionale della Federazione Italiana Fitness - dice Marano -. Da ricordare anche i corsi di pilates tenuti da Daniel Keller». Nella scuola di padel si tengono corsi per bambini e adulti, di tutti i livelli, con lezioni individuali e collettive, coordinate da un responsabile tecnico di livello internazionale: si tratta di Daniel Luengo Calado, giocatore World Padel Tour attualmente tra i primi 140 del ranking spagnolo. «Fsc Foligno Sport Center - spiegano dal club del paese umbro - è un centro sportivo indoor nato inizialmente come struttura adibita alla pratica del padel e del beach volley. Con l’intento di differenziarsi da quei centri dedicati solamente al padel, fornirà adesso un servizio ulteriore. L’offerta è stata completata infatti con l’ampliamento di una delle due strutture. Con il nuovo centro polifunzionale FSC Performance abbiamo implementato dei servizi aggiuntivi riferiti alla preparazione atletica specifica. Si tratta di un punto di eccellenza in Italia che si occupa di performance attraverso il lavoro funzionale con trainer di assoluta qualità».