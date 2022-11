Scandalo nel padel, il gesto osceno di Pablo Lijo verso il pubblico fa aprire un'inchiesta

L’indagine della WPT

Apparentemente stanco delle discrepanze di qualche settore di tifosi riuniti a La Rural, Pablo Lijo si è messo una mano sulle parti intime dopo aver mancato la palla nel tiebreak dell'ultimo set, suscitando la reazione indispettita del pubblico di casa. Dopo la partita, Lijó ha postato sul suo account Instagram le proprie scuse per l’episodio: "Un professionista avrebbe dovuto essere più calmo e non essere provocatorio. Mi scuso per questo e verrò l'anno prossimo come se niente fosse”. In ogni caso, la World Padel Tour ha aperto un’indagine: non è da escludere una squalifica per il giocatore spagnolo.