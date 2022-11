Green House Padel, un inverno di sfide e divertimento a due passi da Roma

MARINO - Tutto pronto Green House Padel per un nuovo inverno di sfide e divertimento all'interno dell'unico palazzetto sportivo d'Italia che ospita tre campi indoor in erba sintetica con spalti e un campo 'Arena indoor' con area 'living' che ben si presta ad eventi di un certo spessore, oltre ai quattro campi outdoor tra cui il campo 1 che è stato uno dei primi costruiti a Sud di Roma.

Nel verde dell'Appia Antica

Durante la stagione sportiva si disputeranno tornei, campionati ed eventi organizzati sotto l'egida della FIT e degli enti di promozione sportiva non agonistica. Le attività svolte variano dai corsi per adulti pomeridiani e serali ai corsi individuali svolti da istruttori qualificati. Tutto questo a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino (Roma) a un chilometro dal Grande Raccordo Anulare (uscita via Appia), immersi nel verde del parco dell’Appia Antica.