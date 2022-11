“Mai contro te” torneo che unisce

Ventiquattro giocatori, dodici coppie, una speranza: migliorare la vita delle donne che hanno subito qualsiasi tipo di maltrattamento. È stato animato da questo nobile ideale il torneo di padel misto “Mai contro te”, organizzato nel weekend a Palermo da un gruppo di avvocati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Ad organizzare L’evento è stata l’Agius, l’associazione dei giuristi siciliani, che ha sostenuto le spese. Che per un giorno ha messo da parte la toga per imbracciare la racchetta. «È stata una giornata stupenda con i partecipanti che si sono definiti entusiasti - racconta l’avvocato Antonio Rizzuto, uno degli organizzatori dell’iniziativa -. Abbiamo scelto di aderire alla campagna #orangetheworld e scelto il padel in quanto metafora perfetta del lavoro di coppia. La vio- lenza si combatte ogni giorno - donne e uomini - gli uni a fianco alle altre, per supportarsi e vincere insieme. Abbiamo deciso di giocare sabato all’indor Fontana per consentire a tutti di partecipare. L’idea di creare questa manifestazione è partita proprio per dare un preciso segnale». Un momento di riflessione, un segnale che arriva grazie allo sport del momento. «Il padel - dice Rizzuto - è una disciplina di squadra e di coppia, che spesso poggia sulla collaborazione tra uomo e donna. Abbiamo scelto una formula che ha consentito di giocare tutti senza la classica eliminazione diretta, creando due team da sei squadre ciascuna. A turno chi stava fuori sosteneva chi era in campo. C’è stato gran tifo e grande partecipa- zione. Il torneo è stato molto apprezzato, questa era la prima edizione ma contiamo di replicarla l’anno prossimo magari allargando il numero dei partecipanti».