Padel, un libro che nasce dalla passione

“Quel fenomeno del padel”. Si chiama così il libro di Gaia Brunelli e Marta Sannito. Abruzzese di origine, quest’ultima è manager di marketing per alcuni brand di moda, e moglie di Antonio Cabrini, ex bandiera della Juventus e campione del mondo nel 1982 in Spagna. I due si sono conosciuti agli inizi del 2000 e dopo un colpo di fulmine si sono sposati. Vent’anni dopo per Marta Sannito è arrivato il colpo di fulmine con il padel. «Com’è venuta l’idea di scrivere questo libro? Senza dubbio ci ha spinto la passione – dice Marta Sannito, impegnata nello sviluppo imprenditoriale di un network di centri sportivi a marchio Padel4Fun su tutto il territorio nazionale –. Io e Gaia siamo entrambe amanti dello sport e con l’avvento del padel ci siamo subito entusiasmate. È un gioco che risulta immediato anche per chi non ha mai preso in mano una racchetta, è avvincente e magico perché dentro quella gabbia si vivono emozioni forti. È uno sport nato da poco, è vero, ma ha avuto una crescita esponenziale pazzesca e probabilmente inaspettata. L’idea di scrivere questo libro è nata anche per permettere alle persone di darsi una nuova possibilità. La pandemia, la reclusione, sono stati momenti difficili nella vita di tutti». Uno sport che nel libro viene definito “il mix perfetto tra svago e benessere”. «Il padel può davvero essere una grande risorsa – spiega –. E non solo inteso come gioco e quindi come possibilità di scaricare tensione e problemi praticando sport, ma anche come investimento. Ad oggi la domanda di campi è ancora maggiore dell’offerta e investire nella costruzione di campi di padel può davvero essere un progetto imprenditoriale interessante. Nel libro spieghiamo come si può investire senza spendere cifre enormi». Chi lo ha letto lo definisce “un’opera a 360°, pensata per i moltissimi appassionati, ma anche per chi voglia comprendere la nascita e lo sviluppo di uno sport sempre più popolare”.