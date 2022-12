Ternana Padel, grande successo per l'open 'Giorgio Fagioletti'

Grandi colpi ed emozioni 'in gabbia' al Ternana Padel , dove è andato in scena nello scorso fine settimana la seconda edizione del torneo open "Giorgio Fagioletti" . Grande successo di iscritti per la manifestazione, che ha portato a Terni 86 atleti a a dare spettacolo per gli spettatori presenti.

Trionfo per De Angelis-Lunghi

La vittoria è andata alla coppia romana De Angelis-Lunghi, che ha avuto la meglio sulla coppia argentino-spagnola formata da Alejandro Gomes e Ruben Kuntz Suarez. Il presedente Rocco Di Berardo ha voluto ringraziare la famiglia Fagioletti per la presenza costante al fianco di questo sport, il giudice arbitro Jessica Sordoni per la sua professionalità e infine tutti gli atleti per il bel padel sciorinato, ma soprattutto per la sportivita dimostrata in campo e fuori. E l'appuntamento ora è per il prossimo anno, con l'obiettivo di fare ancora meglio.