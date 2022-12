Al Padel Club Riccione arriva il sistema di registrazione firmato SportClubby

RICCIONE - Il Padel Club Riccione introduce una novità tra i suoi servizi: il servizio di telecamere SportClubby. Grazie a questo servizio i giocatori potranno decidere di registrare i propri allenamenti o partite e rivederli una volta terminati. Questo fa sì che anche i nostri agonisti possano rivedersi da fuori, correggendo i propri errori e migliorando la propria tattica approcciando così un nuovo metodo di allenamento, non più in campo, ma al di fuori di esso. Inoltre, grazie al servizio di registrazione, sarà possibile trasmettere in diretta tutti gli incontri di campionato disputati in casa, come le partite di Coppa Italia, Serie B, Serie C e Serie D, ma anche quelle dei campionati amatoriali, al quale il club felicemente partecipa, come i campionati di TPRA e MSP. E’ possibile inoltre condividere il link della partita con chi si preferisce! Dagli avversari, ai propri amici e perfino sui propri social network! Il servizio di telecamere si aggiunge alle migliorie effettuate dal club, come il rinnovo dei tappeti firmati Mondo, official Turf World Padel Tour, installati all’inizio del mese di ottobre.