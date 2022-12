Roma ospita la tappa finale dell'Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo

Tutto è pronto per l'ultima tappa del circuito Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo che andrà in scena nel prossimo weekend al Villa Pamphili Padel Club . Il circuito è stato organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, leader nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la prestigiosa carta di credito che il Gruppo Intesa Sanpaolo riserva alla sua migliore clientela, con servizio concierge dedicato h24, servizi lifestyle distintivi e privilegi unici. Dopo il successo della tappa milanese, sabato 3 dicembre e domenica 4 dicembre la Capitale premierà i migliori giocatori.

Le due tappe precedenti disputate nella Capitale, così come le tre milanesi, hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle tre categorie: maschile, femminile e misto, con oltre 800 partecipanti. E l’ennesimo sold out è atteso anche nel weekend finale del 2022. La coppia vincitrice nelle tre categorie (maschile, femminile e misto) si aggiudicherà un tablet; le coppie seconde classificate, invece, riceveranno una racchetta Varlion. “Anche quest’anno siamo arrivati all’appuntamento conclusivo della Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo, per questo ci tengo a ringraziare tutti gli atleti e le atlete che hanno dato fiducia a questo torneo – ha commentato Claudio Briganti, responsabile nazionale del settore padel di MSP –. I numeri hanno confermato la qualità e il livello della competizione. Ci auguriamo di vivere un altro fine settimana esaltante per chiudere un torneo che ha portato in campo oltre 800 tra giocatori e giocatrici”.