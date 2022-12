Milano Premier Padel P1: via al sorteggio del tabellone principale

I più forti del pianeta, in questi giorni, sono ancora in Messico, sede dell'ultimo Major del 2022 ma - in attesa di prendere il volo per Milano - sabato alle 15 ora italiana saranno spettatori interessati del sorteggio del tabellone principale al via lunedì 5 dicembre a Milano. Appuntamento all'Hotel Meliá di Milano (Via Masaccio, 19), con diretta streaming sui profili social ufficiali @milanopremierpadel: parteciperanno, tra gli altri, José Catalan (Chief Sports Officer della FIP), Guillermo Alcaide e Alejandro Villaverde (PPA), il supervisor del torneo Nicola Antonelli e due dei giocatori italiani ad aver ricevuto una wild card per il tabellone principale: Lorenzo Di Giovanni e Daniele Cattaneo.

Il tabellone principale del Milano Premier Padel P1 sarà composto da 48 coppie, di cui 37 ammesse per ranking (Alejandro Galan e Juan Lebron saranno la testa di serie numero uno, Paquito Navarro e Juan Tello la numero due) e tre wild card. Gli ultimi otto pass per il tabellone principale verranno infine assegnati domenica con il torneo di qualificazione che si giocherà nel weekend al Lorenteggio 1947.

Le prime 16 coppie dell'entry list faranno il loro esordio direttamente nel secondo turno, in programma tra martedì e mercoledì, mentre nella giornata inaugurale di lunedì 5 (sessione unica al via alle ore 9) si giocheranno i primi 12 match del primo turno.

Da martedì 6, invece, le partite in programma sui due campi allestiti all'interno dell'Allianz Cloud (il Centrale e il campo numero 1) saranno disputate nell'arco di due sessioni, quella mattutina e quella serale. Tutte le info sul torneo sono disponibili sul sito https://www.milanopremierpadel.com/, mentre su https://www.ticketone.it/event/milano-premier-padel-p1-allianz-cloud-16055525/ sono disponibili i biglietti per l'Allianz Cloud, con le giornate di sabato e domenica (quelle di semifinali e finale) sempre più vicine al tutto esaurito.