A Montesilvano le finali della Coppa dei Club

MONTESILVANO (Pescara) - Sull’onda del successo delle finali Nazionali dell’8-9-10 Luglio 2022 a Pescara che ha visto partecipare 16 regioni , Domenica 18 Dicembre si svolgeranno le Finali dellla prima edizione “Coppa Abruzzo“ Coppa dei Club (edizione esclusivamente regionale); il campionato organizzato dal Comitato Msp Abruzzo, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, che ha visto partecipare 24 squadre e 20 Circoli : Top Smash Padel Mania, Martin Padel Deluxe, Fuerte Teramo, Five Village Nereto, Top Smash 4Seasons Francavilla, Accademia Tennis D’Amore Pescara, Blanco Padel Club Francavilla, Tikipadel Francavilla, Martin Padel Mixology, Martin Padel Gang, Anxa Lanciano, Sporting Club Costa dei Trabocchi, Sporting Club Vasto, Top Smash Chieti, Top Smash 3, Top Smash 5, Bombonera Chieti, Palapadel Montesilvano, Padel Point Montesilvano, Color Play District Montesilvano, Color Pescara 2, Passione Padel Tricolore Blu Francavilla, Passione Padel Tricolore White Francavilla, Square Padel Village Cepagatti, con la partecipazione di circa 450 Atleti. I cirocoli hanno rappresentato 12 Città : Martinsicuro, Lanciano, Teramo, Nereto, Pescara, Vasto, Rocca San Giovanni, Francavilla al Mare, Pescara, Chieti, Vallemare di Cepagatti, Montesilvano. Le 24 squadre si sono sfidate in 4 gironi da 6 squadre per qualificarsi alle finalissime regionali del 18 Dicembre 2022 per l’ambito titolo di Campione d’Abruzzo. Questo bellissimo evento che vedrà giocare tutte le 24 squadre in due diversi tabelloni Elite ed Amateur si svolgeranno presso due strutture Leader di ultima generazione, Play District Color e Palapadel di Montesilvano. Ci sarà anche un’esibizione di Padel Mixto (un giocatore in carrozzina ed un normodotato sfideranno un’altra coppia di pari livello). La manifestazione sarà patrocinata dal Comune di Montesilvano.

Le parole di Simone Scardetta responsabile Padel Msp Abruzzo

“Ci riteniamo molto soddisfatti ed orgogliosi di essere riusciti a contribuire alla organizzazione di questa bellissima manifestazione che in pochi mesi ha visto triplicare le iscrizioni - afferma - grazie al contributo fondamentale del team di lavoro Msp Abruzzo composto da Serafini Francesco,Diego Cipolla,Ruzzi Fabrizio e Federica Belfiglio siamo riusciti a coinvolgere tantissimi giocatori amatori che hanno reso speciale e divertente questa iniziativa”.

Le dichiarazioni di Roberto Standoli Presidente Msp Abruzzo

"I due campionati (Regionale e Nazionale) conclusi a Luglio di quest’anno - sottolinea il presidente - hanno suscitato elevato interesse ed apprezzamento da parte di tante Associazioni Sportive Abruzzesi presenti nel Settore del Padel, sia per l’organizzazione dei due eventi che per la formula adottata per il Regolamento. La partecipazione alla Coppa dei Club Abruzzo Padel 2022, che si concluderà con la finale del 18 dicembre prossimo a Montesilvano, ha fatto rilevare un incremento notevole di Associazioni affiliate che da cinque di maggio sono diventate venti a settembre. Anche i tesseramenti sono letteralmente esplosi con un numero di iscritti di quasi 800 atleti - sottolinea il presidente - tale soddisfacente risultato incoraggia Il Comitato Regionale Abruzzo di MSP Italia a proseguire sull’iniziativa programmando una serie di manifestazioni per l’anno 2023 mirata a promuovere sempre più la diffusione di questo Sport in Abruzzo così come istituzionalmente per tutte le discipline sportive”.