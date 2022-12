Padel e inclusione, premiata 'Sportinsieme': c'è anche Toni

Un importante riconoscimento per ' Sportinsieme ', premiata a Roma dalla ' Fondazione Entain ' per l’ideazione e l'organizzazione del primo campionato europeo di padel mixto (atleti con e senza disabilità che si affronteranno sullo stesso campo) a cui prenderanno parte 5 nazioni. Saranno Italia, Spagna, Francia, Ucraina e Città del Vaticano a darsi battaglia venerdi 13 gennaio all'interno di 'Padel Trend Expo' , il primo grande evento italiano che riunirá tutta la community del padel dal 13 al 15 gennaio a Milano Allianz MiCo.

I ringraziamenti del presidente Alessandrini

A ricevere l’onoreficenza dal responsabile per l’Italia della Fondazione Entain, Andrea Faelli - alla presenza del presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli e dell’ex calciatore Luca Toni (campione del mondo con l'Italia nel 2006) - c’era Luca Alessandrini, presidente della Sportinsieme Roma e primo promotore di questa specialità, che ha dichiarato: "Siamo entusiasti di poter condividere con altri atleti europei l'esperienza del padel mixto e ringraziamo la Fondazione Entain per il supporto e la sensibilità dimostrata. Sará emozionante - ha concluso Alessandrini - svolgere il nostro evento in un contesto così importante come quello del Padel Trend Expo che ci sarà tra poco più di un mese a Milano".