Padel, all’Allianz Cloud i più forti del mondo: Galan e Lebron aprono la sessione serale

Come in ogni torneo internazionale, il mercoledì è la giornata in cui gli appassionati possono godersi in poche ore il meglio del padel del pianeta. È arrivato il giorno dell’esordio dei più forti, tutti arrivati dal Messico e pronti ad aprire la borsa, prendere la pala e disegnare magie. Saranno ben 12 i match in programma a partire dalle ore 10: sette sul campo Centrale e cinque sul campo numero 1. Il secondo incontro sul Centrale vedrà protagonisti Franco Stupaczuk e Pablo Lima, teste di serie numero 3, contro gli spagnoli Marc Quilez Palleja e Toni Bueno Gomez; nel quarto e ultimo match della sessione mattutina, debuttano Paquito Navarro e Juan Tello, teste di serie numero 2, contro Edu Alonso e Juanlu Esbrí.