Milano Premier Padel, eliminato Denis Perino: Sanchez-Capra avanti

MILANO - Nel secondo turno del Milano Premier Padel P1 l'italo-argentino Denis Perino non riesce a superare, in coppia con lo spagnolo Sergio Alba Sanchez, gli argentini Maxi Sanchez e Luciano Capra, ottava testa di serie del tabellone. In gara quindi, come rappresentante azzurro, rimane soltanto Facundo Dominguez che con il francese Benjamin Tison incontrerà negli ottavi gli spagnoli Miguel Semmler e José David Sanchez, che hanno approfittato del forfait di Martin Di Nenno e Jorge Nieto. Perino e Sanchez sono stati battuti 6-3 6-2 in un’ora esatta. Sanchez e Capra ora agli ottavi se la vedranno contro lo spagnolo Victor Mena e l’argentino Federico Mouriño, che dopo aver superato le qualificazioni sono approdati al terzo turno grazie al 6-3 6-4 sugli argentini Agustin Gomez Silingo e Juan Cruz Belluati.