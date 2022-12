Esordio senza troppi problemi per Paquito Navarro e Juan “el Gato” Tello: la coppia testa di serie numero 2 del Milano Premier Padel P1 non ha deluso e accede agli ottavi di finale grazie al 6-4 7-6 in un’ora e 37′ sui baby spagnoli Edu Alonso e Juanlu Esbri, entrambi classe 2001. La coppia reduce dalla sorprendente eliminazione negli ottavi in Messico è partita male con un break subito in apertura, salvo riprendersi il servizio nell’ottavo game dopo una battaglia durissima e chiudere 6-4 con un parziale di cinque game a uno. Poi la rimonta e la vittoria che ha fatto partire dalle casse dell’Allianz Cloud le note di “Freed from Desire”. Per Navarro e Tello, giovedì negli ottavi, c’è la sfida contro il brasiliano Lucas Campagnolo e lo spagnolo Jon Sanz, nona testa di serie del tabellone, che in mattinata si sono imposti su José Luis Gonzalez e Miguel Gonzalez Garcia.