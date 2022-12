Prime magie all'Allianz Cloud: show di Galan e Lebron, che volano agli ottavi

MILANO - Subito uno show all’esordio nel Milano Premier Padel P1 per i numeri uno al mondo, Galan e Lebron , che impiegano appena 55 minuti per superare 6-2 6-4 la coppia formata da Ricardo Martinez Sanchez e Adria Mercadal , guadagnandosi la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronteranno Raul Marcos Duran e Ivan Ramirez del Campo , teste di serie numero 14 del tabellone.

"Importante partire bene"

“L'importante in questo torneo era partire bene – il commento di Galan e Lebron -. Vogliamo provare ad arrivare in fondo in questo splendido palazzetto e davanti ai tifosi italiani che abbiamo già conosciuto a Roma. Siamo alla fine della stagione, ma non è ancora il momento di riposare. Grazie Milano, a domani”.