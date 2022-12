Belasteguín e la 'Padel Mania': a Milano fan in delirio per l'argentino

MILANO - Fan in delirio e tantissime voci che diventano una: "Ole, ole ole ole, Bela, Bela". C’era il pienone, al Village commerciale dell'Allianz Cloud (dove è in corso di svolgimento il 'Milano Premier Padel P1'), ad attendere la leggenda argentina Fernando Belasteguín , ospite dello stand Wilson assieme alla sua nuova racchetta 'Bela Pro v2', che sul laccetto ha una scritta a cui Bela è legatissimo: "Un Belasteguín Nunca Se Rinde" ovvero "Un Belasteguín non si arrende mai".

'Enciclopedia' del padel

A moderare l’incontro con il 43enne per 16 anni di fila in cima alla classifica mondiale, il giornalista di Sky Sport Gianluigi Bagnulo, autore – assieme al collega Dario Massara – del volume 'Padel Mania', una vera e propria enciclopedia del padel in cui trovare la storia della disciplina, spunti tattici, il censimento delle strutture in Italia e le schede (tecniche ma soprattutto le storie di vita) dei giocatori e delle giocatrici più forti del pianeta, italiani compresi, e del quale Belasteguín ha firmato la prefazione. “Perché questa scritta?”, chiede Bagnulo a Bela. “Perché rappresenta la mia famiglia – la risposta -. Ho tre figli, di 14, 12 e 9 anni. Prima che si addormentino, pronuncio loro tre frasi. Ti amo, vi aiuterò per tutta la vita, e un Belasteguín non si arrende mai”. Ovvero, 'Un Belasteguín Nunca se Rinde'.

L'applauso di bergomi

Accanto a un fresco campione del mondo come Bela e Bagnulo, un altro campione del mondo e appassionato di padel, Beppe Bergomi. “Penso che questo sia un bellissimo messaggio – dice l’ex interista e ora talent di Sky -. Alleno ragazzi di 14-15 anni e dico loro che giocare non è un sacrificio, ma per raggiungere un obiettivo bisogna fare fatica. Rimanere così tanto tempo ad alti livelli è difficilissimo, ed è una cosa che richiede tanti sacrifici. I giovani di oggi hanno bisogno di esempi positivi, e questo lo è”.