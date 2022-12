Milano Premier Padel: out Stupaczuk e Lima, Gonzalez e Ruiz ai quarti

MILANO - Prima sorpresa all’Allianz Cloud con l'eliminazione di Franco Stupaczuk e Pablo Lima. Nel secondo match andato in scena sul campo Centrale la coppia testa di serie numero 3 del Milano Premier Padel P1 è stata infatti battuta da quella formata da Victor Ruiz e Lucas Bergamini, teste di serie numero 13 che si sono imposti con il risultato di 7-5 6-2 in un’ora e 20′ di gioco. L’argentino e il brasiliano avevano già rischiato di uscire ieri al secondo turno, riuscendo a venire a capo solo nel terzo set della partita contro Quilez e Bueno. Avanza invece la qualità di Ruiz e Bergamini, che già una settimana fa in Messico si erano resi protagonisti di un’impresa eliminando Navarro e Tello e che nei quarti aspettano Sanchez/Capra o Mena/Mouriño.