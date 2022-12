Chingotto-Garrido ai quarti a Milano: ora per 'Fede' c'è il derby con Tello

MILANO - Amici contro in un derby che promette emozioni quello che andrà in scena nei quarti di finale del Milano Premier Padel. Federico Chingotto, nome d’arte 'Super Raton' e Juan 'El Gato' Tello - ora in coppia con Paquito Navarro - complessivamente otto anni da prof insieme, si ritroveranno infatti uno contro l’altro nel secondo match in programma domani (venerdì 9 dicembre) nella sessione mattutina all'Allianz Cloud.