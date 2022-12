Milano Premier Padel: Bergamini e Ruiz volano in semifinale

MILANO - Lucas Bergamini e Victor Ruiz staccano il pass per il Milano Premier Padel P1 2022 . Nel match che ha aperto la giornata, il brasiliano e lo spagnolo hanno battuto in due set, 6-4 6-2, gli argentini Maxi Sanchez e Luciano Capra in un'ora e 26 di battaglia. La coppia, tredicesima testa di serie del tabellone e che aveva eliminato negli ottavi Stupaczuk e Lima , sfideranno poi la coppia che uscirà vincente dal confronto Chingotto/Garrido contro Navarro/Tello , secondo match sul campo Centrale dell’Allianz Cloud.

Bergamini-Ruiz, Milano in estasi!

Già nel primo game della partita Bergamini e Ruiz avevano avuto due palle break per spostare subito la partita dal loro lato; l’allungo è comunque arrivato nel settimo gioco, con Lucas e Victor capaci di archiviare il set recuperando da uno svantaggio di 0-30 prima di chiudere con uno stupendo colpo in uscita dalla parete di Ruiz, che ha trovato un angolo quasi impossibile. Il break decisivo per la vittoria di Bergamini e Ruiz è arrivato nel quinto game del secondo set: nessuna chance per Sanchez e Capra di recuperarlo, anzi, doppio break di vantaggio, e partita chiusa subito dopo tra gli applausi del pubblico di Milano.