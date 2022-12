Milano Premier Padel P1, Galan e Lebron volano in semifinale

MILANO - Alejandro Galan e Juan Lebron si dimostrano numeri uno anche nelle difficoltà. Dopo le prime due vittorie in meno di un'ora all’ Allianz Cloud , i migliori al mondo reagiscono a modo loro, riconquistando il comando di un match che stava prendendo una piega pericolosa, e superano la coppia formata da Momo Gonzalez e Alex Ruiz per 7-5, 6-1. Un successo prezioso, che vale la semifinale contro la coppia vincente tra Belasteguín/Coello e Semmler/Sanchez.

Galan e Lebron soffrono per un set, poi si scatenano

Rispetto ai primi match del Premier Padel P1 di Milano, quello odierno non è stata affatto una passeggiata per la coppia migliore al Mondo, che anzi ha dovuto rimontare nel primo set dopo il break iniziale degli avversari. No contest, invece, nel secondo set, dominato con giocate che hanno mandato in delirio il pubblico, con almeno due scambi da standing ovation.