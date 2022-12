Il Milano Premier Padel batte ogni record: numeri incredibili!

MILANO - Un successo travolgente, con oltre 27mila spettatori presenti all’Allianz Cloud nella settimana del torneo. Il Milano Premier Padel P1 batte ogni record di pubblico. Da tutta Italia, i fan del padel hanno approfittato del ponte dell’Immacolata per assistere ad alcuni match memorabili, disputati dai più forti giocatori del mondo. Tanti i tifosi provenienti da tutta Italia. Grande successo anche per il sito ufficiale dell’evento – che ha registrato 30mila utenti unici e 70mila pagine viste – e enorme interesse anche dai media. Gli articoli pubblicati – tra stampa e siti online – sono stati quasi 800, con una straordinaria risonanza tra i lettori. Oltre 80 milioni di utenti complessivi hanno letto gli articoli pubblicati, che hanno raccontato le partite, i retroscena del torneo, le curiosità, i risultati. Anche i social media hanno contribuito in maniera straordinaria al successo del Milano Premier Padel P1: oltre due milioni sono stati, al termine della manifestazione, gli utenti raggiunti. Cresce l’interesse e aumenta anche il montepremi finale per i giocatori. Ai vincitori va un premio di 50mila euro, ai finalisti di 25 mila.