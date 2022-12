Martina Riva: "Il Premier Padel ha conquistato Milano, che numeri!"

I numeri

Poi riva rivela i numeri del movimento: "La crescita dei praticanti è stata enorme: 358 campi nella provincia di Milano, 858 in Lombardia con il maggior incremento in Italia del numero di impianti. Mentre vi racconto questi numeri è probabile che stiano sorgendo altri campi. C’è tanta gente che decide di spendere soldi in modo virtuoso e cioè per fare questo sport e questo garantisce la sostenibilità economica anche per i gestori. E visto che siamo una città un pochino sedentaria, il padel ci aiuta a riavvicinare la gente alla pratica".

La location

La location è stata perfetta per l’evento, conclude la Riva: “All’Allianz Cloud sono entrate in questi giorni 27mila persone. Lo gestisce Milanosport, è un impianto di vertice,che può accompagnarci verso le Olimpiadi e non solo. Il successo è stato enorme grazie al gioco di squadra, non vediamo l’ora di vivere le stesse emozioni nel 2023".