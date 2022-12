Milano Premier Padel, Ziad Hammoud: "Con l'Italia amore a prima vista"

MILANO - Successo ormai conclamato per la prima stagione del Premier Padel a Milano. Ad esprimere tutta la sua soddisfazione è Ziad Hammoud, membro del Board Premier Padel: "Siamo fieri di essere qui, questa è stato un evento straordinario. Ringraziamo la Federazione Italiana tennis, il Comune di Milano, e Sport e Salute. I giocatori sono stati felicissimi per il torneo e per il posto. Questo vuol dire che abbiamo fatto la cosa giusta, dando loro le migliori condizioni per giocare, per questo non vedono l’ora di tornare. E' una storia d’amore con l’Italia alla prima stagione per Premier Padel. Siamo sicuri che la nostra strategia alla fine si rivelerà vincente. Annunceremo nuove città, nuovi appuntamenti per la prossima stagione. Siamo orgogliosi di quanto fatto a Milano: mi piace sottolineare che abbiamo avuto il più alto montepremi annuale della storia del padel. E non finisce qui: abbiamo già parlato con i giocatori e l’anno prossimo crescerà ancora».