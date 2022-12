Cupra Fip Finals, ritiro Petrelli e Stellato: Castello e Cortiles in finale

TORINO - Il ritiro in semifinale di Carolina Petrelli ed Emily Stellato, campionesse d'Italia in carica e attese al match con le spagnole e n°1 del torneo Jessica Castello (22 ranking FIP) e Anna Cortiles (43), proietta quest'ultime in finale, dove affronteranno le vincenti del match tra Pappacena-Marchetti e Borrero-Casali, semifinale in programma oggi come secondo match di giornata.