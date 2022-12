Cupra Fip Finals 2022: trionfo di Mati Diaz e Nachi Sager

Perchè in pochi avrebbero scommesso sul loro trionfo in questa finale delle Cupra Fip Finals 2022 di Torino contro la coppia favoritissima e numero uno del tabellone, Rubio-Ruiz.

E invece, dopo due ore e mezza di battaglia, soprattutto nei primi due set, Mati e Nachi si sono portati a casa la finale con il punteggio di 7-6, 6-7 e un 6-1 finale che la dice lunga sul cedimento di Rubio e Ruiz.

Quest'ultimo in particolare, deve aver pagato il recente tour de force: dopo la tappa di Premier in Messico ha bissato subito dopo a Milano giungendo in finale e qui a Torino un'altra finale. E infatti è sembrato meno potente e incisivo rispetto alle ultime uscite.

Mati Diaz e Nachi Sager hanno superato anche un momento che poteva indirizzare il match in negativo, nel secondo set quando in vantaggio per 5-3 sono andati a servire per il match.

Subito il break, l'hanno portata al tie break ma l'hanno perso e lì ci poteva stare lo sbandamento. Invece i due non solo non hanno accusato, ma sono ripartiti alla grande sfruttando quel martello di Sager, micidiale sulle palle alte e gli smash potentissimi, fino al sorprendente 6-1 nel terzo set.