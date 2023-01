Supercoppa Padel MSP Umbria, trionfa la Super Padel

Emozioni e adrenalina per la Finale della Supercoppa MSP Umbria che si è disputata lo scorso 7 gennaio tra i campioni regionali in carica della Coppa di Club della Ternana Padel e i vincitori della Silver Cup (trofeo nato nella passata stagione dove possono partecipare dalle 4° alle 7° classificata di ogni girone) la Super Padel di Assisi. La Finale, disputata sul campo neutro del Foligno Sport Center, si è conclusa con la vittoria della squadra in provincia di Perugia al quinto set, dopo oltre 4 ore di gioco.

"È stata una finale strepitosa - le parole piene di emozione di Filippo De Nigris, dirigente e giocatore del Super Padel - siamo entrati in campo carichi , motivati e molto fiduciosi del nostro spirito di squadra. Sapevamo di affrontare la squadra più titolata e forte nei campionati MSP Italia, che oltre ad essere i campioni regionali in carica hanno disputato ben tre finali Nazionali. Dopo i primi due incontri persi non solo abbiamo mollato, ma le due sconfitte ci hanno dato ancora più carica portandoci a vincere gli altri tre incontri. Per questo ringrazio la mia intera squadra che in due stagioni di Coppa dei Club ha già portato a casa due trofei su tre della Coppa dei Club MSP Umbria. Non ci resta che continuare su questa strada, mancano quattro gare alla fine della fase a gironi della nuova edizione 2022/2023 della coppa dei Club e ad oggi siamo in 2.a posizione nel girone D. Possiamo giocarcela sia per la finale regionale che per la Silver Cap Bartoccini".

Supercoppa Padel MSP Umbria

"È stata la prima edizione della Supercoppa, ogni anno Msp Italia arricchisce la Coppa dei club e questa è stata per noi una grande iniziativa che ha fatto uscire fuori una grande dose di sano agonismo e competitività - commenta il giocatore e dirigente della Ternana Padel Riccardo Maggi - Il risultato questa volta non ci ha premiati ma voglio complimentarmi con la mia squadra in primis perchè ha disputato 5 incontri fantastici, onore al merito alla Super Padel che ci ha creduto fino alla fine regalandoci cinque gare molto tirate. Se i vincitori della Silver Cup sono riusciti a sconfiggere i campioni regionali significa che il livello della competizione si sta alzando davvero molto".

