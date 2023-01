Padel, grandi Maestri e clinic per tutti

Grandi protagonisti

Grandi campioni, accompagnati dai loro sponsor tecnici, che vedremo dal vivo all’Allianz MiCo, come i campioni del mondo Martin Di Nenno (Bullpadel) e Veronica Virseda, per proseguire con gli altri top player del circuito internazionale come Mike Yanguas e Jessica Castello (entrambi Varlion), Lucas Bergamini (Starvie), Mati Diaz (Kelme), Gonzalo Rubio (Heroes) e Juan Manuel Restivo (Sane), con Oscar Agea special guest quale giocatore più forte al mondo di padel in carrozzina. Campioni internazionali ma anche tanti italiani si esibiranno sui sei campi allestiti alla Fiera: Carolina Orsi (Playtomic), Emily Stellato (Heroes), Francesca Campigotto (Starvie), Lorenzo Di Giovanni (Starvie), Alessandro Cervellati (Heroes), Alessandro Tinti (Heroes), Silvia Storari e Claudia Noemi Cascella, Daniele Catini (Orven) e Francesca Ligotti (Orven). Grosso successo per l’experience del livellamento Playtomic, dove Maestri e istruttori attesteranno per Playtomic il livello effettivo dei giocatori. Tutti gli appuntamenti sono esauriti in pochi minuti dopo aver lanciato online le prenotazioni.

Passione e formazione

Grande attesa per le clinic di Maestri di fama mondiale, come Martín Echegaray (Sane), Maximo Castellote, Gustavo Spector (SPH), Marcela Ferrari (One Padel) e Guillem Vives Rigo (Rafa Nadal Academy). Non solo Spagna, perché il nostro Paese sta crescendo molto nella formazione e tutto ciò sarà testimoniato dalla partecipazione di tanti Maestri e istruttori provenienti da tutta Italia per questa kermesse che resterà nella storia del padel. All’Allianz MiCo, quindi, saranno presenti dalla Lombardia Karin Cappelletti (Padelwood), Vinicius Trevisan (Viento), Valentina Beltrami e Fabio Sgrignoli dalla City Padel Academy, Diego De Vecchis, Simona Govoni e Antonio Alleva dalla Padel4Fun, Federico Dip Nazar dalla San Siro Padel. Dal resto d’Italia, infine, Daniele Scopece, Erika Ciarrocchi, Antonio Cubero, Sarah Martignoni, Simone Salernitano, Guido Tanzi, Gioele Vittori, Sara Dina e Fabio Moretti. Tutti insieme per unire passione e formazione, perché un tassello fondamentale della crescita di questo sport è il livello di conoscenza degli insegnanti, che potranno trasmettere tutti i segreti di questa fantastica disciplina sportiva.