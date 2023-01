Padel, c'è anche Vieri con i bomber!

Non poteva mancare proprio lui al Padel Trend Expo. All’Allianz MiCo di Milano, sabato sarà presente anche Bobo Vieri con il suo Italy Padel Tour Bombeer & Friends , che dallo scorso anno sta radunando migliaia di appassionati in tutta Italia. Accanto all’ex giocatore della Nazionale che proprio a Milano ha scritto pagine indelebili con la maglia dell’Inter, ci saranno molti ex calciatori come Vincent Candela, Luigi Di Biagio , Cristian Brocchi, Tomas Locatelli, Nicola Amoruso, Christian Panucci, Daniele Adani, Luca Toni, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Jimmy Maini e Alessandro Budel. Una passione, dal calcio al padel , che ha contagiato tantissimi ex giocatori che proprio nella “gabbia” hanno ritrovato quel senso di competizione che, unita al divertimento, è propria nel loro DNA. «L’Italy Padel Tour Bombeer & Friends nasce da un’idea di voler creare qualcosa di aggregante intorno al mondo del padel attraverso una app che gestisce non solo tornei ma che offre molti servizi ed eventi agli utenti - le parole in esclusiva di Fabrizio Vallongo, CEO e Founder del Circuito -. Il 16-17 luglio abbiamo esordito con questa nuova iniziativa, realizzando il più grande torneo amatoriale mai giocato in contemporanea, con 89 province in tutta Italia! Organizziamo tornei per amatori, con i Main Event alla presenza delle Football Legends».

Dal calcio al Padel

Proprio gli ex calciatori sono una delle chiavi del successo di questo Circuito, come la tappa organizzata a Roma presso il Fight Padel Club gestito dall’ex giocatore della Roma Vincent Candela: «L’appuntamento della Capitale ha fatto parte del percorso chiamato “Road to Qatar”, al termine del quale abbiamo regalato a otto amatori che hanno vinto le rispettive categorie un'experience unica, cioè giocare in Qatar durante i Mondiali di calcio contro Vieri». L’ex centravanti sarà la stella e uno dei protagonisti dello special event in programma sabato pomeriggio all’Allianz MiCo a Milano: dodici Legends saranno suddivise in quattro gironi da tre squadre, per proseguire successivamente con quarti, semifinali e finale: «Bobo è cresciuto tanto come giocatore di padel - continua Fabrizio Vallongo -. È uno sport che permette loro di avere agonismo, è sia tecnico che tattico. Gli ex calciatori sono molto bravi a stare in campo e a leggere le situazioni e questo rappresenta per loro un grande vantaggio».

Il futuro

Il 2022 è stato un anno da ricordare ma l’organizzazione sta già lavorando alle numerose tappe del 2023: «Stiamo mettendo in fila diversi eventi - conclude il CEO dell’Italy Padel Tour Bombeer & Friends -. Programmeremo un grande evento legato a un importante sponsor tecnico già nel mese di febbraio. Gli eventi con gli ex calciatori si terranno ogni due settimane, mentre gli amatori giocheranno tutte le settimane. Vogliamo dare ulteriori servizi sia ai circoli che agli utenti per creare un percorso amatoriale simile a una carriera, che avrà come obiettivo principale il loro divertimento».