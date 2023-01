Padel, scendono in campo i vip

Torna in campo il Fashion Padel che aprirà la stagione domenica prossima con l’evento in programma alle ore 17 presso il Padel Trend Expo, la prima Fiera dedicata interamente al padel. In collaborazione con la Nazionale Italiana Artisti TV, l’esibizione in calendario coinvolgerà dodici personaggi della tv, dello sport e dello spettacolo, chiudendo la tre giorni di eventi, tornei e clinic allestiti sui sei campi all’Allianz MiCo. Insieme alla scrittrice e attrice Sarah Maestri, ci saranno ex calciatori (Emanuele Filippini e Cristian Zenoni) e personaggi dello spettacolo, come Dj Ringo, Francesco Oppini, Gibba, Davide Silvestri e Simone Barbato. Infine, dentro la “gabbia” anche i tik toker Tommaso Donadoni e Nunzio Fresi e la coppia di “Che fatica la vita da bomber” Emanuele Stivala e Fabio Tocco.

Il Tour

Dopo il successo delle iniziative svolte negli scorsi anni, per il 2023 il Fashion Padel sta pianificando un tour composto da sei eventi, di cui cinque tappe itineranti e la Finale. Dodici squadre, composte da tre uomini e tre donne ciascuna, suddivise in due gironi scenderanno in campo per 216 partite totali, promuovendo i messaggi che sono propri del Fashion Padel, unendo quindi lo sport al sostegno di cause nobili, come la violenza contro le donne. Il tour si svolgerà da maggio a ottobre 2023 e come accaduto negli eventi svolti a ottobre 2021, luglio 2022 e novembre 2022 al Padel Club di Tolcinasco e al Kira Padel di Bergamo, saranno tanti i vip che prenderanno parte al Circuito. Nei primi tre eventi, infatti, hanno partecipato, tra gli altri, gli ex calciatori Billy Costacurta, Mark Iuliano, Marco Parolo, Cristiano Doni, Giuseppe Bergomi, Nicola Amoruso, Cristian Brocchi, Nicola Legrottaglie, Riccardo Maspero, Giuseppe Baresi, Maurizio Ganz; le atlete azzurre e medaglia di bronzo ai recenti Mondiali di Dubai Giorgia Marchetti e Emily Stellato; campioni di umorismo come Davide Paniate di Zelig e Capitan Ventosa di Striscia la Notizia. Tutti insieme in campo per unire sport, sociale e solidarietà in un grande messaggio di sensibilizzazione attraverso la forza espressiva del padel.