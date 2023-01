Padel Grandi Firme: evento speciale con i giornalisti

Dopo 30 anni di nobile storia, il “Grandi Firme” sbarca anche nel padel e per l’occasione sceglie una location di assoluto fascino, come il Padel Trend Expo, il primo evento dedicato interamente al padel che si terrà a Milano dal prossimo venerdì. E proprio venerdì scenderanno in campo i giornalisti delle maggiori testate nazionali, per battezzare i sei campi allestiti all’Allianz MiCo.

La Storia

Sebbene la nascita del Grande Firme sia sempre viva, una data che oscilla tra il 1983 e il 1986, il torneo di calcetto riservato ai giornalisti può raccontare centinaia di storie in questi lunghi trenta anni. Una storia che viene dunque da molto lontano. Protagonisti, in questi trenta anni del Grandi Firme, i giornalisti di tutte le maggiori testate sportive ed economiche che, grazie al loro valido supporto, hanno contribuito all’evolversi del prestigio della manifestazione rendendolo un importante appuntamento sportivo della primavera romana. Sarebbe giusto rinominarli tutti, ma ci limitiamo a ricordare chi da ideatore come Emilio Pucci, Tino Oldani, Filippo Pepe, Giovanni Scipioni non dimentica il torneo; chi tra i grandi veterani come Sandro Iacobini, Giuliano Zoppis, Piercarlo Presutti, Marino Collacciani, Franco Recanatesi, Giovanni Floris, Alberto Gentili, Emilio Piervincenzi ha affiancato il Comitato Organizzatore, di anno in anno, aiutandolo ad apportare le dovute novità per il mantenimento e il miglioramento di un evento sportivo unico sul territorio nazionale.

Nella Gabbia

Dal calcetto ora si arriva al padel, sport in rapida esplosione in tutta Italia come testimoniato dal Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport che per primi hanno creduto in questa crescita, raccontando da Nord a Sud storie, tornei, aneddoti di questa bellissima disciplina sportiva che sta coinvolgendo sempre più appassionati. Il Grandi Firme di padel scenderà in campo venerdì, con circa sei mesi di ritardo rispetto all’idea originale che prevedeva un torneo a fine primavera scorsa, annullato causa conflitto bellico in Ucraina che ha interrotto il progetto. «Special Edition del Grandi Firme Padel sarà un torneo veloce esclusivamente per evidenziare al mondo padel che a breve, tra fine maggio e inizio giugno, partiremo con le tappe del Grandi Firme in Italia - le parole di Franco Corapi di pieffeE20 che si occupa dal 1998 della promozione di quest’evento -. Prevediamo almomento due tappe, una su Roma e una su Milano, con una finale da organizzare in Sardegna o perché no, nella terra del Padel, a Barcellona. Al termine dell’evento al Padel Trend, due testimonial del nostro sponsor tecnico UYN, ovvero Candela e Di Biagio, giocheranno un set contro la squadra/ testata vincitrice. Il nostro augurio è che questa storia venuta da lontano si possa rilanciare definitivamente con il padel!».