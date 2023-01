Padel Trend Expo, festa ed entusiasmo nella tre giorni di Milano

Oltre 18.000 spettatori, di cui 2.000 messe in campo per clinic esclusive espositori, 180 ore di attivita? senza sosta sui sei campi allestiti all’Allianz MiCo. Basterebbero questi numeri per spiegare il successo straordinario della storica edizione del Padel Trend Expo, il primo evento italiano interamente dedicato al padel svolto da venerdi? a domenica scorsa a Milano. Appassionati da tutta Italia, Paese che sta riscuotendo uno dei trend di crescita piu? alti di tutto il pianeta con oltre 7.000 campi e quasi 1 milione di praticanti, hanno riempito la Fiera nei tre giorni di kermesse, partecipando alle numerose attivita? di intrattenimento organizzate da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel.

Grande partecipazione Top player, coach internazionali di assoluto livello e VIP, tutti insieme per certificare come il padel non sia piu? una moda ma uno sport con una visione e un futuro sempre piu? luminoso. Partendo dai Maestri, all’Allianz MiCo sono intervenuti veri e propri “guru” del padel come Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote e Gustavo Spector, con clinic esclusive riservate ai visitatori della Fiera. Dai Maestri ai top player che incantano il mondo con le loro giocate spettacolari. Gli appassionati presenti hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare con campioni del mondo e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri. Non potevano mancare i nostri giocatori italiani, come Carolina Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Dubai ed ancora il campione italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, Francesca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessandro Cervelletti. Dai top player agli ex calciatori, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo hanno trovato nel padel una vera e propria passione. Sabato pomeriggio e? andata in scena lo special event dell’Italy Padel Tour by Bombeer: capitanati da Bobo Vieri, dodici ex stelle del rettangolo verde (Toni, Locatelli, Panucci, Di Biagio, Candela, Fiore, Giannichedda, Maini, Amoruso, Adani e Budel) si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le tribune. Il torneo, al termine di un’avvincente finale terminata al tie-break, e? stato vinto dalla coppia formata da Toni e Locatelli, vittoriosi contro la coppia formata da Candela e Di Biagio. Gli ex calciatori sono stati inol-tre protagonisti dell’incontro tra Campioni del Mondo (Antonio Cabrini e Andrea Barzagli) contro i campioni dell’umorismo Jimmy Ghione e Moreno Morello, in un match condito da divertimento, risate ed allegria. Tantissimi gli show divertentissimi sul palco e partite inedite nei campi con la partecipazione di VIP ed ex sportivi di livello internazionale come Esteban Cambiasso, Junior Cally, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Pasquale Gravina, Cristiano Doni, Francesca Piccinini, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni e Sarah Maestri, quest’ultima ambasciatrice e protagonista del torneo “Fashion Padel” che ha chiuso la tre giorni della Fiera, patrocinata dal Comune di Milano.