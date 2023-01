L'evento del Padel Trend Expo e Fashion Padel

Al Padel Trend Expo , nella tre giorni, da ve­ner­dì 13 a do­me­ni­ca 15 gennaio, all’Al­lian­z­Mi­Co Fie­ra Mi­la­no City si è realizzato un grande evento, il primo in grande stile in Italia, organizzato da Next Group, grup­po di co­mu­ni­ca­zio­ne in­te­gra­ta (at­tra­ver­so la sua con­trol­la­ta Pa­del Trend Srl) in col­la­bo­ra­zio­ne con la Fe­de­ra­zio­ne Ita­lia­na Ten­nis e Pa­del e Clu­ster In­ter­na­tio­nal Pa­del, con il ­pa­tro­ci­nio del Co­mu­ne di Mi­la­no, è stato come da titolo una vera “botta di vita”. Lo diciamo con consapevolezza, in quanto partecipi e presenti come Nazionale Italiana Artisti TV. Circa 18.000 presenze per questa 3 giorni di padel & spettacolo.

Week End lungo

Lo possiamo definire un week end lungo questo, nei 18.000 mq, disponibili e ben organizzati come disposizione dei campi e dei più o meno 90 espositori collegati direttamente per un verso o l’altro alla disciplina più trend degli ultimi anni.

Week end lungo per tutti gli atleti, artisti ed ex sportivi, anche se definirli “ex” o solo artisti, capiteci sembra una “roba” non vera, per l’impegno, la concentrazione, il gioco e lo stato di forma degli stessi. Pare invece che abbiano semplicemente cambiato disciplina. Per dire, Lele Adani fisicato e in palla ha tirato botte di padel mica da ridere, così come Bobo Vieri sempre preciso e “rasato”, perdonate il poco implicito riferimento, ma ci è scappato così.

Se volete mettiamoci i due di “Chefaticalavitadabomber”, cioè Fabio Tocco e Emanuele Stivala, che per l’occasione sono diventati atleti come quelli che ci propongono di solito loro. Dai passateci qualche battuta, si tratta di Padel e di uno show, che ha coinvolto intorno ai campi di gioco un sacco di appassionati. Dalle tribune gremite al 100%, al prossimo giro converrebbe aumentare la capienza, partivano in certi frangenti urla, cori ed esaltazioni in pieno “San Siro” Style.

Una botta di vita per tutti, un po’ di più per i vincitori

Saranno davvero felici tutti, da quelli della Federazione a quelli del Padel Trend Expo (chiedere a Luigi Spera, please!) & Fashion Padel con la Nazionale Italiana Artisti TV. Obiettivi diremmo raggiunti e superati.

Dalla zona lounge sono state fatte moltissime interviste flash con i personaggi di questo evento.

Ma chi sono stati i vincitori?

La risposta scontata è: “tutti” e il motivo ci sembra francamente e sufficientemente chiaro. La risposta “premio sportivo” invece, nomina ufficialmente vincitori la coppia Nick Amoruso e Alessandro Stilo. La Bonny (Sonia Bonalda) insieme a Mark Juliano si è classificata, come seconda coppia. Lo scriviamo solo per evidenziare che le donne in questo sport sono protagoniste “stratoste” e la Bonny lo dimostra. Comunque se siete curiosi di vedere chi c’era (tantissimi e tantissime in gara e nella lounge Zone) collegatevi sul nostro YouTube. Solo un po’ di pazienza!

La nostra formazione atleti e artisti VIP (in ordine di uscita casuale)

DJ Ringo (Virgin Radio) Coach. Gibba (Radio 105). Simone Barbato (Mimo Zelig). Cristian Zenoni (ex calciatore). Davide Silvestri (GFVIP). Nunzio Fresi (tik toker). Rachele Sangiuliano (ex pallavolista). Mark Juliano, (ex calciatore). Nic Amoruso (ex calciatore). Emanuele Stivala CFVB (CheFaticaLaVitaDaBomber). Fabio Tocco CFVB (CheFaticaLaVitadaBomber). Mariano Cardamone (giocatore). Simone Radaelli (Sport Mediaset). Tommaso Donadoni (tik toker, giocatore).

I nostri Supporter VIP (in ordine di uscita casuale)

Chiara Squaglia (Striscia la notizia). Francesca Leto (Presentatrice Tv). Claudia Peroni (giornalista). Sarah Maestri (Attrice, scrittrice). Vanessa Minotti (Presentatrice Tv). Francesco Mogol (Conduttore Tv). Davide Paniate (Zelig). Sandra Lovisco (Influencer sportiva) Patrizia Lovisco (digital strategist)

Tutte le immagini, interviste e momenti clou dell’evento su www.natv.it e le pagine social (instagram e tik tok) della Nazionale Italiana Artisti Tv e Fashion Padel.