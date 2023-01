Padel Vip Celebrities fa il pieno di volti noti e di pubblico per sostenere SOS Villaggi dei bambini

ROMA - Una fredda giornata invernale riscaldata dall’entusiasmo di tanti volti noti, riuniti per sostenere i progetti di SOS Villaggi dei Bambini. L’evento “Padel Vip Celebrities”, organizzato sabato 21 gennaio a Roma, è riuscito a coniugare sport e solidarietà senza dimenticare il divertimento. Il cielo coperto e le temperature rigide non hanno scoraggiato il pubblico e le celebrità che hanno calcato i campi sintetici del Forvm Sport Center di via Cornelia, sfidandosi in uno degli sport più in voga del momento, il padel, per dare il loro contributo al lavoro di SOS Villaggi a favore dei bambini.