A Rende la coppia Peluso-D’Acri si impone nel torneo “Befana e Befani 2023”

RENDE - Successo di partecipazione e di pubblico per la seconda edizione del Torneo di padel “Befana e Befani 2023” organizzato dall’Asd Padel Club di Rende con la collaborazione del comitato regionale CSAIn Calabria. Il torneo si è svolto sui campi dell’associazione a Rende nel giorno della Befana ed è stato diviso in due diverse fasi: la prima dedicata al livello alto maschile. In questa competizione che si è svolta dalle 9.30 alle 13, sedici partecipanti si sono incontrati in una fase a gironi che ha visto la coppia Peluso-D’Acri prevalere sul duo Barbarossa-Petramala.