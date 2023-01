Chiara Pappacena è il nuovo acquisto del CC Aniene

ROMA - Il padel-mercato si apre con un acquisto sensazionale messo a segno dal Circolo Canottieri Aniene di Roma. Chiara Pappacena, nazionale italiana, numero 1 della classifica italiana e 67 di quella mondiale, giocherà da quest'anno con la casacca del Circolo con più titoli italiani vinti nella storia del padel, ben sette. L'atleta romana classe 1994, Campione d'Italia in carica con la maglia dell'Orange Padel Club, andrà ad arricchire quindi una rosa femminile che vanta tra le proprie fila la n.1 al mondo Gemma Triay e tre Nazionali azzurre come Carolina Orsi, Valentina Tommasi e Giorgia Marchetti: "Il padel si sta evolvendo velocemente, basta vedere i traguardi raggiunti dalla FIP di recente, bisogna farsi trovare pronti e al passo con i tempi - le parole del DG del CC Aniene Alessandro Di Bella - il nostro Circolo investe tantissimo sul padel femminile, come dimostra la presenza nella nostra squadra di tre atlete della Nazionale italiana e di Gemma Triay, numero 1 al mondo. Si è presentata quest'occasione e non potevamo non unire il matrimonio tra l'atleta italiana più vincente e il circolo italiano più vincente della storia del padel. Inoltre, Chiara ha già avuto esperienze di allenamento in Spagna con alcune nostre ragazze e si è trovata subito bene in squadra. Sarà un grande stimolo per entrambi e insieme cercheremo di fare grandi cose".