Padel, le tre vite di Luchetti: giocatore allenatore e anche imprenditore

Giocatore, allenatore, imprenditore. Sono i tre ruoli di Alessio Luchetti, 39 anni, romano. Un passato da top 300 nel ranking mondiale, un presente che lo vede ancora tra i migliori 20 giocatori italiani. Quando lo contattiamo risponde da Valencia: «La mattina per ora mi alleno al Family Sport Center, qua nella Bellmont Padel Academy ci sono tanti top. È il posto ideale per fare padel». Classe 1983, Luchetti di ritirarsi non ci pensa neanche. Eppure, in testa ha già ben chiaro il suo futuro: «Ho quasi 40 anni, li compirò a settembre, ma ho intenzione di giocare a lungo, non penso di ritirarmi a breve, nel nostro sport non ci sono limiti. D'altronde Fernando Belasteguin a 45 anni è ancora in campo ed è tra i migliori. Però devo anche pensare al mio futuro. Sono uno dei proprietari del Tennis Club Garden a Roma e da 14 anni insieme a mia moglie organizzo eventi (tra i top eventi del suo club c'è il Black Garden, uno dei più grandi contenitori culturali a Roma di musica urban, black, hip hop e afro, ndr). Abbiamo in mente diversi progetti».