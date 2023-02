Un libro di sport che fa del bene

Padel , ormai non solo sport e divertimento. Ma anche un fenomeno sociale che aggrega e appassiona. Una disciplina trasversale, perché non esiste un'età per iniziare, ma anche un veicolo di condivisione di valori, dentro e fuori dal campo. Dal 27 gennaio un altro bel libro sul padel è arrivato in libreria, con il manuale di Antonello Nigro intitolato “ Padel, come migliorare per vincere ”.

Allenare il cervello

Edito dalla Lab DFG, promosso dalla CSC (Associazione Città Sport Cultura), vanta la prefazione di Gemma Triay, numero 1 del ranking World Padel Tour e della campionessa azzurra Carolina Orsi. L'autore, Nigro, è un mental coach e imprenditore, nonché uno sportivo che ha deciso di scrivere una guida per affrontare meglio uno sport che appassiona lui per primo. «Giocando a padel ho notato che la maggior parte delle persone, pur se in ambito dilettantistico, vive il campo con molto agonismo - dice Nigro - .Così mi sono detto, perché non scrivere un manuale che possa aiutare le persone a migliorare, godendosi di più le partite? Il cervello, l’organo più straordinario di cui siamo dotati, quando gareggia, vuole per forza vincere. Quindi va allenato». Ci sono le interviste al padelista e commentatore di Sky Sport Saverio Palmieri e all’ex calciatore, oggi mental coach, Michele Benedetto. Grande impegno per il territorio da parte del segretario generale di CSC, Stefano Pedrizzi, sostenitore dell’iniziativa, che spiega: «Il libro fa parte di un progetto chiamato “Padel World”, nato nella provincia di Latina, per rispondere alla richiesta della comunità del padel, in termini di formazione e di educazione culturale e sportiva. Io ho proposto alla casa editrice Lab DFG di pubblicare un libro che, grazie ai consigli di un mental coach, insegni come migliorare per vincere, e sono fiero che sia stato scelto Antonello Nigro, perché conosco la sua professionalità».

Consigli e solidarietà

La guida affronta temi come le motivazioni in campo, la comunicazione con il partner di gioco, il ruolo della mente nel padel. E spiega anche che per ottenere risultati differenti occorre comportarsi in modo differente. In gara, la motivazione viene più dall’interno che dall’esterno: trovarla vuol dire incanalare in modo efficace le energie di cui il corpo dispone. Poi ci sono consigli mirati a ottenere performance eccellenti sul campo, imparando a sviluppare costanza e mindset giusti, per controllare concentrazione ed emozioni. Il volume è pensato per aiutare a ridimensionare tutti i limiti della mente e a trarne gli aspetti positivi per assicurarsi il successo. E le preziose nozioni di Nigro possono essere messe in pratica da subito. I proventi di Antonello Nigro andranno alla Onlus “Dynamo Camp”, che porta in vacanza i bambini con disabilità motorie.