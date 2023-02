FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) arricchisce oggi il bouquet di patrocini che sostengono PIX

Sempre più numerosa la famiglia PIX che si arricchisce oggi di un altro illustrissimo membro: la FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) entra in partnership per l’evento Padel dell’10/12 marzo alla Fiera di Roma.

La stipula dell’odierna convenzione con la Federazione di riferimento sancisce una collaborazione importante che si unisce ai già molteplici lavori di PIX verso un countdown sempre più emozionante di progettazione e preparativi.

Con il suo ingresso la FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) si unisce ai prestigiosi enti già presenti con il loro patrocinio come Comune di Roma, Regione Lazio e Sport e Salute; in itinere i patrocini dell’Arma dei Carabinieri, CONI e CIP.

Prosegue quindi alacremente il lavoro della squadra PIX verso l’organizzazione dell’evento Padel dell’anno che vedrà esplodere la Padelmania nella culla romana di questo sport.