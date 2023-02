Premier Padel, ufficiale il calendario 2023: confermati il Major di Roma e il P1 di Milano

Un grande anno il 2023 per gli appassionati italiani di padel, che potranno nuovamente ammirare ancora dal vivo i fenomeni della 'gabbia'. Premier Padel , circuito che fa capo alla International Padel Federation (FIP) e sostenuto dalla Professional Padel Association ( PPA , la realtà che riunisce i giocatori professionisti) e da Qatar Sports Investments ( QSI ), ha annunciato il calendario di questa stagione, che vedrà almeno otto appuntamenti. Due di questi si giocheranno in Italia: il primo sarà il Major del Foro Italico a Roma , dal 10 al 16 luglio (lo scorso anno si disputò invece a maggio), mentre la tappa di Milano - categoria P1 - chiuderà la stagione dal 4 al 10 dicembre come accaduto nel 2022, anno in cui i tifosi hanno riempito sia la Grand Stand Arena che l'Allianz Cloud.

Le otto tappe annunciate

La stagione inizierà ancora una volta da Doha con l'Ooredoo Qatar Major Premier Padel (26 febbraio-6 marzo), per poi proseguire a Roma a luglio. Gli altri tornei Premier Padel si giocheranno poi a Madrid (P1, 17-23 luglio), Mendoza (Argentina, P1, 31 luglio-6 agosto), prima del Greenweez Paris Premier Padel Major che come lo scorso anno si giocherà in un tempio del tennis come il Roland-Garros, dal 4 al 10 settembre. I più forti giocatori del mondo saranno poi protagonisti di un viaggio all'ombra delle piramidi, per il NEWGIZA Premier Padel P1 (30 ottobre-5 novembre), che precederà il Major di Monterrey, in Messico, nel 'luogo di nascita del padel' (27 novembre-3 dicembre) e, appunto il Milano Premier Padel P1, torneo vinto nel 2022 - come quello di Roma - da Alejandro Galan e Juan Lebron. Ma ulteriori tornei potranno essere aggiunti al tour - trasmesso in diretta in oltre 180 nazioni - dopo le consultazioni con la Professional Padel Association.

Premi in denaro da record

"Il 2023 sarà un anno straordinario per il padel a livello professionale e amatoriale, supportato da un'altra spettacolare serie di eventi Premier Padel in tutto il mondo - ha spiegato Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel -. Sono lieto di vedere la continua attenzione di Premier Padel al benessere dei giocatori mentre il tour si basa sui grandi e sorprendenti successi dello scorso anno. Alla FIP, insieme a Premier Padel, alla Professional Padel Association e ai nostri fan, siamo entusiasti di continuare insieme questa incredibile avventura". Alle parole di Carraro fanno seguito quelle di Nasser Al-Khelaïfi, presidente di Premier Padel: "Siamo lieti di annunciare i nostri tornei per il 2023, tornando nelle città e nei luoghi che hanno accolto così calorosamente Premier Padel l'anno scorso. Essendo un tour completamente incentrato sugli atleti, i giocatori rimarranno sempre al centro di tutto ciò che facciamo. Non vediamo l'ora di vivere un'altra spettacolare stagione di Premier Padel". I tornei Premier Padel continueranno a offrire premi in denaro da record: i vincitori dei Majors riceveranno 525mila euro, quelli dei P1 300mila. Il sistema di punti nella classifica FIP assegnerà invece 2000 punti per la coppia vincitrice dei Major e 1000 per i vincitori dei P1.