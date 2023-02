Pix scalda i motori: il derby Roma-Lazio e tantissimi altri eventi sui campi di padel

C’è grande attesa per la prima fiera italiana del padel che si svolgerà a Roma dal 10 al 12 marzo. Un fenomeno che in Italia sta letteralmente esplodendo con numeri pazzeschi. Si parla di circa 800 mila praticanti al momento, ma si stima che in futuro si potrebbe arrivare fino a due milioni. Il grande evento è stato presentato oggi in Campidoglio nella Sala del Carroccio del Comune di Roma, Pix Padel Italy X-perience, è un evento interamente dedicato al Padel ideato e realizzato da Rolando Luzi e Francesca Romana Nucci, con la collaborazione della famiglia Quaranta. Moderata da due tra i volti più noti della TV sportiva italiana, Simona Rolandi e Stefano Meloccaro, la conferenza stampa di apertura dell’evento ha visto sfilare personalità e testimonial del mondo del Padel, dello sport, della politica e dell’imprenditoria. Pix (Padel Italy X-perience) arriva nella Capitale con una tre giorni di gioco ed entusiasmo a tutto tondo presso gli impianti della Fiera di Roma nel weekend del 10, 11 e 12 marzo.

Tanti appuntamenti: lezioni di prova, stage, esibizioni, eventi e test day Un viaggio alla scoperta dello sport più in voga del momento con 10 campi gioco montati e tanti appuntamenti come lezioni di prova, stage, esibizioni, eventi e test day organizzati dai circoli o dai gestori degli stand. La maratona del Padel, ideata da Rolando Luzi, é stata presentata in Campidoglio alla presenza dell'Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda, Alessandro Onorato che ha sottolineato «Vogliamo dare il giusto peso allo sport e tutti questi eventi generano economia e un'immagine moderna della città». Il derby Roma-Lazio con gli ex giocatori E tra gli appuntamenti della tre giorni di Pix anche gli incontri organizzati dalla FITP che vedranno le fasi finali del master TPRA giocate nel campo centrale e il Padel Derby Roma-Lazio in cui si sfideranno ex calciatori di Serie A come Gigi Di Biagio, Giuseppe Giannini, Simone Perrotta, Dario Marcolin, Luca Marchegiani, Fabio Liverani e tanti altri.