I fondatori di 'Che fatica la vita da bomber': "Futuro targato padel!"

PASSIONE PADEL

Come molti ex calciatori passati ora al padel, anche Emanuele e Fabio sono rimasti affascinati da questa nuova disciplina sportiva: «Ho scoperto il padel due anni fa durante la pandemia, ci ho giocato per scherzo, in coppia con Fabio - esordisce Emanuele -. Mi sono divertito subito e in poco tempo è diventata una malattia sana che ha sostituito l'appuntamento fisso con il calcetto. Ci siamo accorti che tutti quelli che giocavano a calcetto ora giocano a padel. Sembriamo forti ma in realtà quando scegliamo l'avversario lo scegliamo scarso!». La forza del brand "Che fatica la vita da bomber" (oppure CFVB) ha avvicinato i due giovani imprenditori al mondo del calcio professionistico. Dalla semplice foto con la t-shirt ufficiale alle interviste esclusive per il proprio media, oggi il duo biellese si ritrova sui campi da padel proprio con gli ex giocatori del rettangolo verde, come accaduto al Padel Trend Expo con la partita-esibizione contro Mark Iuliano: «A differenza da altri sport, è trasversale e adatto a tutte le fasce d'età, non devi essere per forza bravo per divertirti, è semplice e aggregante - continua Fabio -. Sono sicuro che questo sport continuerà a crescere, l'esempio è la Spagna. Non siamo neanche al 20%. Se in futuro ci fosse un'opportunità, ci piacerebbe investire sui campi da padel».

DAL CALCIO ALLLA GABBIA

Dal calcio al padel il passaggio è stato immediato: «Sei mesi fa abbiamo deciso di creare la community “Che fatica la vita da padel” - le parole di Emanuele - e in pochissimo tempo abbiamo raggiunto 12mila followers. Vogliamo creare contenuti anche per questa community che cresce di giorno in giorno». Il brand CFVB si è contraddistinto in questi anni per l'organizzazione di diverse attività sportive, alcune delle quali di prestigio sociale. «Ora facciamo parte della Nazionale Italiana Artisti TV e seguiamo i loro eventi - conclude Fabio -, nella nostra storia abbiamo già organizzato un tour estivo di calcetto, l'idea per il futuro è di replicare lo stesso format ma sul padel, coinvolgendo tutta la nostra vasta community».