I farmacisti di tutta Italia in campo per il PharmaPadel

Si chiama PharmaPadel ed è il primo torneo per farmacisti in Italia . Un'occasione di incontro per i colleghi di tutta la Penisola per coniugare amicizia, passione e divertimento. Il maxi evento si snoderà attraverso quattro tappe. Segno inequivocabile che la mania per il padel è esplosa ovunque. Il torneo inizierà a Roma il 15 e il 16 aprile, poi le tappe di Bologna e Milano il 6, 7, 27 e 28 maggio, infine Bari il 17 e 18 giugno. I due finalisti del PharmaPadel vinceranno una clinic in Spagna (viaggio e soggiorno in hotel) e le lezioni saranno tenute da maestri della federazione del Paese iberico.

Gli organizzatori

A fare da trait d'union tra i farmacisti di Roma e i colleghi di Bari è stato il brindisino Francesco Giorgino, organizzatore assieme al giornalista di Mediaset Mino Taveri, della Salento Padel Cup e della Pink Padel League. L'evento è promosso dalla Fenagifar, la Federazione Nazionale dei Giovani Farmacisti, ed è organizzato da Padel Experience, realtà pugliese fondata da Rossana Pati che organizza, sia in Italia che all'estero, viaggi, eventi e manifestazioni sportive che coinvolgono gli amanti del padel. «I due finalisti riceveranno anche un biglietto per assistere a una tappa del World Padel tour», dice Giorgino. Così il segretario di Fenagifar e presidente dell'Agifar Roma, Vladimiro Grieco, coordinatore dell'evento. «A Roma, con cadenza annuale, organizziamo un torneo di padel tra farmacisti e ci divertiamo molto. Quest'anno, partecipando in Puglia a un evento della Fenagifar, ho conosciuto colleghi di Bari impegnati nella pianificazione di un torneo analogo per cui, in uno spirito di condivisione, abbiamo pensato di organizzare il primo torneo di padel di respiro nazionale per i farmacisti», spiega Grieco che si è avvicinato al padel durante il periodo della pandemia. Un colpo di fulmine per il presidente dell'Agifar, come spesso capita a chi si trova per caso a giocare la prima partita di padel. «Ci siamo lasciati alle spalle un periodo che non è stato facile per nessuno e il padel è un'ottima opportunità per trascorrere del tempo insieme, rafforzare i rapporti professionali favorendo il confronto de visu e allacciare anche relazioni personali, per cui l'appello ai farmacisti è uno: iscrivetevi al torneo, il divertimento sarà garantito». Sarà la prima occasione in Italia per creare una community tra i farmacisti. L'obiettivo degli organizzatori è quello di replicare l'evento in futuro, in modo da far diventare il PharmaPadel un appuntamento annuale in grado di coinvolgere anche altre città.