Sogni e obiettivi: Pugliesi si svela

Martina Pugliesi, nata a Tivoli il 29 agosto 1997, è attualmente la numero 7 in Italia. Laureata in Scienze Biologiche, nella vita Martina è una ragazza decisamente timida, anche se poi in campo si trasforma, tirando fuori una grinta invidiabile in ogni partita. Anche Martina viene dal tennis e dopo 10 anni tra le “corde”, nel 2017 ha deciso di smettere proprio dopo aver vinto i campionati regionali, per dedicarsi totalmente al padel, sport che ha cambiato le sue abitudini e la sua vita. Nel 2019 è stata campionessa italiana in Serie A con il Circolo Canottieri Aniene e sempre con lo stesso club ha vinto nel 2022 il titolo in Serie B. Ha delle forti potenzialita? e con la compagna giusta potrebbe fare molto bene anche in tornei internazionali.