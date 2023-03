Al Joy Padel va in scena il torneo "lunch match"

ROMA - Proseguono le attività sportive al Joy Padel abbiamo iniziato proprio ieri il torneo/campionato RP lunch dedicato a tutti i giocatori che possono usufruire della pausa pranzo 30 le coppie iscritte per un evento che segue oramai il must della Roma Padel League da noi ospitato per tutto l’anno su 3 campi Indoor tutti i giorni in attesa della versione estiva la Summer League un plauso all’organizzatore Marco Schiavi che con abilità e molta pazienza riesce a gestire quasi 300 coppie.

Il primato nella Coppa dei Club

Il torneo Coppa dei Club a squadre dei circoli MSP Italia ci vede alla fine dei gironi primi con le 3 squadre iscritte Joy Shark Joy Lion e Joy Wolves quindi tutte qualificate alla fase successiva denominata Pro team. Siamo pronti e presenti alla Fiera per il PIX Padel con a disposizione dei campi all’interno della stessa per far giocare e premiare i nostri fedelissimi. Proseguono le tappe del Start Lady e Lyon domenica 12 marzo siamo alla X tappa ci avviciniamo spediti ai master Finali

Il giocatore del mese

Oggi mi perdoneranno tutti i soci frequentatori e giocatori del Joy ma voglio dedicare “il premio” al nostro mitico Kobir che in continuazione e anche nel We appena passato ci fa’ ricevere delle squadre ospitate per il torneo MSP e dai frequentatori occasionali un mare di complimenti per la pulizia di tutti i locali della struttura e per la manutenzione dei campi quindi va a lui il “giocatore del mese Joy”. Un saluto a tutti e dal Joy buon padel ovunque lo giochiate.