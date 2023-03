Pix-Padel, la Lazio vince il derby capitolino

Alla Lazio il derby capitolino di Pix, la prima fiera del padel in Italia dal 10 al 12 marzo alla fiera di Roma. I campioni della storia biancoceleste Paolo Di Canio e Luca Marchegiani si aggiudicano la finale contro Gigi Di Biagio e Giampiero Maini. Nelle fasi precedenti, Giuseppe Giannini in coppia con Davide Moscardelli sono stati battuti da Fabio Liverani e Stefano Mauri. Dario Marcolin, in coppia coppia con Luciano Zauri, ha avuto la meglio sul campione del mondo Simone Perrotta e Alessio Scarchilli.



Premiati da Simona Rolandi giornalista Rai dal Direttore Mariott Park Roma Dott. Andrea Modesti e dal Dott. Vincenzo Di Biase Private Rental.